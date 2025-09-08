Italia revivió y el Mundial 2026 no es misión imposible

Oscar Sandoval

Italia vino dos veces de atrás para derrotar 5-4 a Israel y dar un golpe en la mesa, se apoderó del segundo lugar del Grupo I y el Mundial 2026 está a su alcance.

Necesitará seguir acumulando victorias para llegar a la última jornada ante Noruega con opciones de arrebatarle el boleto directo a la Copa del Mundo en Milan.

La Selección Italiana llegó a esta Fecha FIFA sin margen de error y con la obligación de sumar seis puntos, el duelo ante Israel estuvo a punto de escapársele porque aceptó dos goles sobre el final que dejaban todo en el aire, pero Sandro Tonali marcó el gol del triunfo al 90+1 y mantuvo las esperanzas de regresar a la justa mundialista.

Los ‘Azzurri’ no tendrán un futbol vistoso con Gennaro Gattuso al frente, sin embargo, garantizan que pelearán hasta el final para conseguir triunfos y así fue esta noche en Hungría en donde Israel pegó primero con un autogol de Manuel Locatelli a los 16 minutos.

Los visitantes estaban sobre la pared y no encontraban la forma de reaccionar hasta que Moise Kean igualó el partido al 40 con un disparo desde fuera del área, pero Israel se adelantó de nueva cuenta a los siete minutos del segundo tiempo por medio de Dor Peretz.

El gusto le duró poco al cuadro israelí, ya que después de sacar desde el círculo central, los italianos armaron una jugada que redondeó Kean con un tiro potente desde la media luna y todo nuevamente empezó de cero.

Matteo Politano al 58 y Giacomo Raspadori al 81 parecían darle rumbo definitivo al partido, pero Israel vendió cara la derrota, remontó con otro autogol y el segundo de la noche para Peretz al 89, pero Tonali sacó el barco a flote al 90+1 y rescató a Italia que todavía piensa en la Copa del Mundo.