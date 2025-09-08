Túnez, una invitada más al Mundial 2026

EFE

La victoria por la mínima (1-0) de Túnez ante Guinea Ecuatorial de este lunes convirtió a la selección de Sami Trabelsi en la segunda de África, junto con Marruecos, en lograr el billete para el Mundial 2026 y en la decimoctava ya clasificada.



Mohamed Ali Ben Romdhane marcó en el minuto 94 para decidir un partido muy reñido y dar a las Águilas de Cartago su séptima participación en una fase final de la Copa del Mundo. Georgia recompuso el cambio en la eliminatoria UEFA rumbo al Mundial 2026

El conjunto tunecino, con 22 puntos, sumó su séptima victoria en un grupo H en el que también están Santo Tomé y Príncipe, Malaui, Guinea Ecuatorial, Namibia y Liberia, y en el que tiene como único 'tropiezo' un empate ante Namibia (0-0).

Túnez se une a una lista en la que ya figuraban 17 selecciones: Estados Unidos, México y Canadá como anfitrionas, junto a Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania, Australia, Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Colombia, Nueva Zelanda y Marruecos.