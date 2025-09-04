España mantiene su récord perfecto ante Bulgaria

Héctor Cantú

La Selección Española ha debutado en las eliminatorias rumbo al Mundial 2026 con una victoria por demás importante, luego de golear por 3-0 a Bulgaria.

El equipo de Luis de la Fuente ha logrado mantener su récord perfecto ante los búlgaros que ahora es de 6 victorias en igual número de partidos, un resultado que vuelve a dejar buenas sensaciones para la Furia Roja de la cara a la próxima Copa del Mundo.

🥹 Qué ganas teníamos de veros sobre el césped.



🇧🇬 🆚 🇪🇸 | 0-3 | 70'#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/SyG1VyfxSi — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) September 4, 2025

Durante los 90 minutos, los ibéricos fueron una auténtica arrolladora con Nico Willias, Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal como los titulares en la línea ofensiva.

Fue tal el vendaval, que España terminó con un total de 23 disparos que exigieron que el arquero búlgaro Vutsov, tuviera que aparecer en 8 ocasiones para impedir la caída de su arco.

La fiesta para España inició muy temprano en el partido. A los 5 minutos Mikel Oyarzábal ya tenía adelante al cuadro rojo con una definición dentro del área perfecta ante el costado derecho del arquero.

Tuvieron que pasar 25 minutos más para que España volviera a encontrar las redes. En esta ocasión Mar Cucurella, con un disparo potente tras un rebote defensivo puso un 2-0 que presagiaba una goleada en Sofía, Bulgaria.

Ocho minutos después apareció Mikel Merino para poner el 3-0 definitivo que puso cifras finales al partido.

En el complemento, España tuvo dos opciones más para marcar, pero la toma de decisiones de Dani Olmo, no fue la mejor.

Destacó, también para España, el regreso de Dani Carvajal y Rodri, quienes habían estado alejados del equipo nacional por lesión.

El siguiente duelo para la Furia Roja será un examen de mayor complejidad cuando enfrenten a la Turquía de Arda Güller, también en calidad de visitante.