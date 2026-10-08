FIFA castiga a España por cánticos racistas de su afición

Reuters

La Real Federación Española de Futbol (RFEF) ha sido multada con 20,000 dólares y deberá cerrar parcialmente su estadio en el próximo amistoso después de que aficionados corearan consignas islamófobas en dos ocasiones durante un partido contra Egipto en marzo, informó la FIFA en un comunicado.

Las sanciones se refieren a los incidentes ocurridos en el RCDE Stadium, cerca de Barcelona, sede del Espanyol, donde algunos seguidores corearon "musulmán el que no bote" durante un partido de preparación para el Mundial que terminó con un empate 0-0.

Tras la segunda repetición del cántico, el encargado de la megafonía del estadio emitió una advertencia y el marcador mostró un mensaje contra las conductas discriminatorias.

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El extremo de la selección española Lamine Yamal, que es musulmán, condenó entonces los cánticos, que calificó de irrespetuosos e intolerables, y llamó "ignorantes y racistas" a los responsables.

La policía española abrió una investigación al día siguiente, mientras que la FIFA, organismo rector del fútbol mundial, inició posteriormente un procedimiento disciplinario contra la RFEF.

La Federación alegó que la palabra "musulmán" no era "ni insultante ni peyorativa" y añadió que la conducta de los aficionados debía evaluarse conforme al artículo 17 de la normativa de la FIFA, que abarca los mensajes políticos, ideológicos, religiosos u ofensivos, y no al artículo 15, relativo a la discriminación y los insultos racistas.

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Sin embargo, la Comisión Disciplinaria de la FIFA rechazó ese argumento y señaló que el artículo 15 no exige el uso explícito de un término insultante y que una palabra puede ser discriminatoria cuando se utiliza en un contexto como "un insulto, una burla o una señal de inferioridad".

La FIFA multó a la RFEF y ordenó el cierre de al menos el 15% de las localidades disponibles para el próximo amistoso de España.

La RFEF no respondió inmediatamente una solicitud de comentarios de Reuters.