Fenerbahçe eligió a Domenico Tedesco como sucesor de José Mourinho
Tedesco dirigirá a Edson Álvarez y tendrá que relanzar al conjunto turco
Fenerbahçe se tomó el tiempo para elegir a su nuevo técnico y después de días en los que varios nombres fueron relacionados, la directiva eligió a Domenico Tedesco como sucesor de José Mourinho y volverá a dirigir un club después de su paso por la Selección de Bélgica.
Tedesco tendrá dos retos en su etapa al frente de Fenerbahçe, el primero recuperar posiciones en la liga para pelear por el título del futbol turco y el segundo, consolidar su carrera como estratega, ya que los altibajos han marcado su trayectoria.
El italo alemán de 39 años tuvo un paso destacado con Schalke al que llevó al segundo lugar de la Bundesliga en la temporada 2017/18, pero terminó fulminado antes de tiempo y lo mismo le pasó en proyectos como RB Leipzig y el último, con el equipo nacional de Bélgica.
Tedesco que firmó un contrato de dos temporadas con los ‘Canarios Amarillos’, debutará el próximo domingo cuando el cuadro de Estambul reciba a Trabzonspor que marcha en la segunda posición de la tabla a tres puntos de distancia en la primera oportunidad para escalar posiciones.
