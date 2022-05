El presidente de la UEFA envía nueva advertencia a los clubes de la Superliga

Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, recordó en Viena que cualquier club, también los "grandes", pueden ser sancionados si incumplen las normas, en referencia a los tres vinculados todavía al proyecto de la Superliga: Real Madrid, Barcelona y Juventus.

"Cuando alguien me pregunta si puedo castigar a equipos grandes, ya que eso puede ser malo para la UEFA, le digo: podemos castigar a cualquiera que viole las reglas", declaró Ceferin en una rueda de prensa después del congreso de la UEFA celebrado en Viena.

"Puedo asegurarles que las normas, disciplinarias o cualquier otra, serán las mismas que para cualquier club", agregó el directivo.

En cualquier caso, Ceferin no quiso entrar a valorar qué tipo de sanciones podrían imponerse debido a que hay un procedimiento judicial en marcha.

El esloveno aseguró que la Superliga es "cualquier cosa menos una superliga" y consideró que ese "proyecto está acabado de una vez por todas, por lo menos por 20 años".

El presidente de la UEFA no quiso hacer más comentarios hasta que el proceso judicial esté concluido, aunque sí señaló que no tiene contactos con Real Madrid, Barcelona y Juventus.

"No he estado en contacto con ninguno de los tres clubes. Creo que si algo así sucede deben ser ellos los que pidan una reunión, y no ser yo el que les pregunte", explicó.