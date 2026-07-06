Arne Slot encabeza la lista de candidatos para dirigir a Países Bajos

Oscar Sandoval

Países Bajos será una de las selecciones que comenzará un nuevo proyecto después de fracasar en el Mundial 2026. Ronald Koeman dejó el cargo y en la federación analizan a los candidatos, aunque el nombre de Arne Slot estaría en lo más alto de la lista, según medios locales. Retratos de una desilusión: Países Bajos se queda sin mañana

La ‘Naranja Mecánica’ no cumplió con las expectativas que generó luego de clasificar en calidad de invicto a la Copa del Mundo, superó la fase de grupos en el primer lugar y la ilusión iba en aumento, pero Marruecos terminó con ella de golpe en dieciseisavos de final.

El diario neerlandés Voetbalprimeur asegura que Slot está “en la lista de candidatos” para hacerse cargo de la ‘Oranje’ y señala que “la KNVB mantiene las primeras conversaciones” con el ex técnico de Liverpool como con otros aspirantes al cargo.

La publicación señala que Erik ten Hag, Peter Bosz y Michael Reiziger también estarían en el radar de la federación “como posibles sucesores de Koeman”, aunque el recorrido y el palmarés de Slot lo colocaría como el favorito.