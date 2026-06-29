Marruecos vuelve a sorprender y elimina a Países Bajos

Karla Villegas Gama

Marruecos necesitó de la tanda de penales para avanzar a los octavos de final tras superar a una selección de Países Bajos que pasó apuros durante gran parte del encuentro.

El primer tiempo fue muy cerrado, con oportunidades para ambos equipos, aunque sin la claridad suficiente para abrir el marcador. Los africanos se mostraron más peligrosos con transiciones rápidas y mucha velocidad por las bandas.

Morocco's Saibari and the Netherlands' Van Hecke going at it early in this Round of 32 match pic.twitter.com/jeA1dHVl97 — FOX Sports (@FOXSports) June 30, 2026

La 'Oranje' se sostuvo gracias a las espléndidas intervenciones de Bart Verbruggen.

En el complemento, la presión de los ‘Leones del Atlas’ continuó ante una defensa neerlandesa que se multiplicaba para sobrevivir al vendaval.

Cuando mejor jugaba Marruecos, Crysencio Summerville rompió líneas con una aceleración y asistió a Cody Gakpo, quien definió el 1-0 al minuto 72.

El gol más emotivo de Cody Gakpo en el Mundial 2026

Los 'Leones del Atlas' se lanzaron al frente en busca del empate, pero Verbruggen volvió a responder con seguridad.

Parecía que el boleto a los octavos de final sería para los europeos hasta que Issa Diop le ganó la espalda a Virgil van Dijk para conectar un potente cabezazo e igualar el marcador al 90+1’.

Llegaron los tiempos extra y Países Bajos replegó líneas y apostó por resistir el asedio marroquí pensando en los penales.

Issa Diop le devolvió la vida a Marruecos en el 90+1'

Soufiane Rahimi estuvo a centímetros de evitar la tanda. Recibió en la frontal, recortó hacia el centro y quedó mano a mano con Verbruggen, quien reaccionó de manera extraordinaria para desviar el disparo a quemarropa.

No hubo tiempo para más y todo se definió desde el manchón penal.

Teun Koopmeiners abrió la serie con un cobro contundente. La esperanza neerlandesa creció cuando Neil El Aynaoui estrelló su disparo en el travesaño.

Sin embargo, Justin Kluivert desperdició la ventaja al enviar su disparo por un costado.

El atajadón de Bart Verbruggen que salvó a Países Bajos

Rahimi convirtió con algo de fortuna porque Verbruggen terminó empujándolo hacia su propio arco.

Wout Weghorst y Chemsdine Talbi no fallaron y mantuvieron el empate.

Quinten Timber también falló al enviar su disparo desviado, mientras que Achraf Hakimi reventó la base del poste.

Crysencio Summerville también erró su cobro, mientras que Ismael Saibari concretó el tanto de la victoria.

Así, Marruecos volvió a demostrar que su histórica actuación en Catar 2022 no fue una casualidad y se instaló entre los 16 mejores del Mundial 2026. El próximo 4 de julio enfrentará a Canadá en el Estadio Houston por un lugar en los cuartos de final.