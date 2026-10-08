Aleksander Ceferin buscará mantenerse al frente de la UEFA

Héctor Cantú

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, confirmó su candidatura para continuar al frente de la asociación continental más allá del año 2027, según informó la UEFA en un comunicado.

El anuncio de Ceferin se produjo este mismo miércoles durante una reunión con los presidentes y secretarios generales de las 55 federaciones nacionales de la UEFA celebrada en Berlín (Alemania).

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De esta forma, acepta la "petición unánime" de las asociaciones para continuar al frente de la UEFA, y optará a la reelección en el 51º Congreso Ordinario de la UEFA, que se celebrará en Astaná, Kazajistán, el próximo 22 de abril de 2027, en el que será su cuarto y último mandato en el organismo.

El esloveno llegó a la presidencia como relevo del francés Michael Platini en 2016.

El Comité Ejecutivo de la UEFA aprobó por unanimidad en 2017 un límite máximo de tres mandatos de cuatro años para este cargo.

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"Quiero agradecer a las federaciones nacionales su confianza. Hemos afrontado desafíos extraordinarios en los últimos años, y los hemos superado como un solo equipo. Aún queda mucho trabajo por hacer, por lo que he aceptado su petición. Mi ambición sigue siendo la misma: mantener unido el fútbol europeo, fortalecer nuestro deporte y dejar la UEFA preparada para la próxima generación. También estoy profundamente agradecido a mi familia. Esta decisión les exige mucho, y no podría haberla tomado sin su comprensión y apoyo", dijo el presidente.