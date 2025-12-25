A Xabi Alonso no le faltarían ofertas de trabajo

Publicación: domingo 18 de enero de 2026

Xabi Alonso está en el mercado y su despedido de Real Madrid no afectó su categoría como uno de los técnicos con mayor proyección en el futbol europeo, fue destituido hace unos días tras 34 partidos en el equipo blanco y ya estaría en el radar de diferentes clubes.

Eintracht Frankfurt sacó la guillotina y terminó con la era de Dino Toppmöller, los malos resultados y una defensa que ha permitido 39 goles en 18 jornadas obligaron un cambio en el banquillo y el primer candidato sería Alonso, así lo asegura el diario alemán Bild.

La opción sería remota porque el estratega español no tiene prisa por volver a dirigir y esperaría por una mejor oferta que podría llegar desde Inglaterra.

The Independent señala que Tottenham está analizando la continuidad de Thomas Frank quien está en el ojo del huracán tras la derrota ante West Ham y que Xabi Alonso es un técnico “atractivo” que “se ha mencionado dentro del club” londinense.

Considerando los puntos obtenidos en todas las competencias, así se posicionan los directores técnicos.
10. Cristian Chivu, Inter: 17 partidos, 12 ganados y 5 perdidos, 2.12 puntos por partido
9. Gian Piero Gasperini, Roma: 17 partidos, 12 ganados y 5 perdidos, 2.12 puntos por partido
8. Pierre Sage, Lens: 13 partidos, 9 ganados, 1 empatado y 3 perdidos, 2.15 puntos por partido
7. Kasper Hjulmand, Bayer Leverkusen: 15 partidos, 10 ganados, 3 empatados y 2 perdidos, 2.20 puntos por partido
6. Massimiliano Allegri, Milan: 14 partidos, 9 ganados, 4 empatados y 1 perdido, 2.21 puntos por partido
5. Luis Enrique, PSG: 19 partidos, 14 ganados, 3 empatados y 2 perdidos, 2.37 puntos por partido
4. Ole Werner, RB Leipzig: 13 partidos, 10 ganados, 1 empatado y 2 perdidos, 2.38 puntos por partido
3. Xabi Alonso, Real Madrid: 18 partidos, 14 ganados, 2 empatados y 2 perdidos, 2.44 puntos por partido
2. Mikel Arteta, Arsenal: 19 partidos, 16 ganados, 2 empatados y 1 perdido, 2.63 puntos por partido
1. Vincent Kompany, Bayern Munich: 19 partidos, 17 ganados, 1 empatado y 1 perdido, 2.74 puntos por partido

