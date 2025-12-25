A Xabi Alonso no le faltarían ofertas de trabajo

Redacción FOX Deportes

Xabi Alonso está en el mercado y su despedido de Real Madrid no afectó su categoría como uno de los técnicos con mayor proyección en el futbol europeo, fue destituido hace unos días tras 34 partidos en el equipo blanco y ya estaría en el radar de diferentes clubes. Kylian Mbappé y el resto de la plantilla despiden a Xabi Alonso

Eintracht Frankfurt sacó la guillotina y terminó con la era de Dino Toppmöller, los malos resultados y una defensa que ha permitido 39 goles en 18 jornadas obligaron un cambio en el banquillo y el primer candidato sería Alonso, así lo asegura el diario alemán Bild.

La opción sería remota porque el estratega español no tiene prisa por volver a dirigir y esperaría por una mejor oferta que podría llegar desde Inglaterra.

The Independent señala que Tottenham está analizando la continuidad de Thomas Frank quien está en el ojo del huracán tras la derrota ante West Ham y que Xabi Alonso es un técnico “atractivo” que “se ha mencionado dentro del club” londinense.