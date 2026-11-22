Redacción FOX Deportes

Los comisarios de Fórmula 1 impusieron una penalización de cinco puestos en la parrilla para el Gran Premio de Qatar del próximo fin de semana a Sergio ‘Checo’ Pérez, tras determinar que el piloto de Cadillac provocó una colisión con el novato brasileño de Haas, Rafael Camara, en la carrera en Las Vegas.

Pérez habría recibido una penalización de 10 segundos, pero dado que se había retirado de la carrera, esta se sustituyó por un retroceso en la parrilla para su próxima carrera.

Los comisarios afirmaron que Pérez no tenía el derecho a tomar la curva primero y que era el único responsable de la colisión ocurrida en la vuelta 18 al acercarse a la curva 14.

Our weekend at home comes to an end. pic.twitter.com/UIN5lFwEyH — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) November 22, 2026

"Iba a su altura y esperaba que me dejara espacio suficiente para tomar la curva", dijo Pérez. "Tenía pensado adelantar después, en la curva 16, pero, por desgracia, él no me vio. Para cuando intenté esquivarlo, ya era demasiado tarde. Se disculpó después y me explicó que, sencillamente, no me había visto".

Cadillac, recién llegada a la categoría, aún no ha sumado ningún punto en las 21 carreras disputadas esta temporada. Qatar acoge la penúltima prueba del campeonato.

Camara hizo un trompo, pero pudo continuar y terminó 16.º, mientras que Pérez se estrelló contra las barreras y debió abandonar la carrera.