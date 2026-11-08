La temporada de F1 terminará en Medio Oriente

Reuters

La Fórmula 1 concluirá su temporada en Medio Oriente tal como estaba previsto, con carreras en Catar y Abu Dabi, anunció la organización, propiedad de Liberty Media, tras descartar el circuito italiano de Imola como opción de reserva.

La decisión fue informada a los equipos que compiten en el campeonato y la Fórmula 1 dijo que los 11 se han mostrado a favor.

Esta medida se produce después de que MotoGP celebrara el pasado fin de semana su prueba de Catar en el circuito de Lusail, cerca de Doha.

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Ambos campeonatos de Fórmula 1 ya se han decidido: el italiano Kimi Antonelli, de 20 años, se proclamó campeón de pilotos en México, convirtiéndose en el más joven de la historia, y su equipo, Mercedes, completó el doblete el pasado domingo en Brasil.

Imola era una opción de reserva, prevista para el 6 de diciembre en caso de que la guerra con Irán y el conflicto regional hicieran que no fuera seguro para la Fórmula 1 completar su calendario con la prueba de Catar el 29 de noviembre y la de Abu Dabi el fin de semana siguiente.

Sin embargo, el circuito italiano, sede local de Antonelli y también de Ferrari, tenía una fecha límite, y los organizadores locales fueron informados de la decisión el martes.

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"Estamos listos para Catar y Abu Dabi", publicó en Instagram el presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), Mohammed Ben Sulayem.

"Estamos totalmente preparados y comprometidos a ofrecer dos fines de semana de Gran Premio excepcionales y un final espectacular para el Campeonato del Mundo de Fórmula 1 de la FIA", añadió el emiratí. "Estamos deseando dar la bienvenida a pilotos, equipos y aficionados a dos circuitos emblemáticos para un final de temporada inolvidable".

Esta decisión significa que el calendario de la F1 constará de 23 pruebas y que la serie de acceso, la Fórmula 2, se decidirá en la pista, ya que Catar y Abu Dabi acogerán las carreras restantes.

El brasileño Rafael Camara, que debutó en la Fórmula 1 con Haas en su carrera de casa este fin de semana, aventaja en siete puntos al búlgaro Nikola Tsolov, patrocinado por Red Bull.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el lunes que tenía previsto aplazar por el momento nuevos ataques militares contra Irán tras las peticiones de países de la región, entre ellos el primer ministro de Catar.

La Fórmula 1 aún podría cancelar las carreras si la situación se recrudece, ya que la seguridad es una prioridad. La próxima carrera tendrá lugar en Las Vegas el 21 de noviembre.