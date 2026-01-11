Pato O'Ward confirmado como piloto de reserva de McLaren

Héctor Cantú

El piloto italiano Leandro Fornaroli, campeón de Fórmula 2, y el mexicano Patricio O'Ward, estrella de la IndyCar, serán los pilotos reserva del equipo McLaren de Fórmula 1 para la temporada 2026, según anunció este jueves la escudería.



Fornaroli será el primero en la lista y llevará a cabo un intenso programa de pruebas y simulación para ayudar a su desarrollo y poder proporcionar su apoyo a los pilotos titulares, Oscar Piastri y Lando Norris, vigente campeón del mundo. ¿Cuánto ganará Lewis Hamilton con Ferrari en la F1?

"Estoy encantado de asumir un papel más amplio en el equipo. Es un paso emocionante en mi trayectoria", afirmó emocionado el piloto de Piacenza durante su presentación oficial.



El mexicano 'Pato' O'Ward complementará al italiano en las tareas de pruebas, siempre y cuando se lo permitan sus compromisos en la IndyCar. "Estoy muy emocionado, he aprendido muchísimo probando y pilotando coches en los últimos años", expresó el corredor de Monterrey.

Lando Norris ganó en Austria con todo y 'guerra civil' de McLaren

En el marco de la presentación de ambos corredores, el equipo McLaren también detalló su Programa de Desarrollo de Pilotos, que estará formado por el español Christian Costoya -mejor piloto de karting del mundo en 2025, con sólo 15 años-, Matteo De Palo, Ella Häkkinen, Ella Lloyd, Ella Stevens, Dries Van Langendonck y Richard Verschoor, además de los propios Fornaroli y O'Ward.



El objetivo es promocionar a los jóvenes pilotos hacia la Fórmula 1, IndyCar y la participación en el próximo Campeonato Mundial de Resistencia.