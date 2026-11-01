Mercedes gana el Mundial de constructores en el GP de Brasil

EFE

El piloto británico Lando Norris (McLaren) se reivindicó en el trazado brasileño de Interlagos, escenario del Gran Premio de Sao Paulo (Brasil), con su tercera victoria de la temporada y tras superar la cambiante meteorología del trazado, que acabó con lluvia.



El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) fue segundo en el Gran Premio de Sao Paulo, se consolida en la lucha por el subcampeonato de la Fórmula 1, y cerró el podio su compañero el francés Isack Hadjar.

The Lando spike doesn't quite go to plan ?? #F1 #BrazilGP https://t.co/FToJAuDycz — Formula 1 (@F1) November 8, 2026

El inglés George Russell acabó cuarto por delante del ya campeón, el italiano Kimi Antonelli, mostrando con ello los problemas y errores de estrategia de Mercedes en el Autódromo José Carlos Pace. No obstante, la escudería confirmó su noveno título de constructores y compensó el discreto fin de semana.



Por su parte, el español Fernando Alonso se quedó con un sabor agridulce al acabar duodécimo tras salir octavo y acariciar los puntos en algunas fases de carrera, mientras que el argentino Franco Colapinto acabó decimotercero. El mexicano Sergio Pérez finalizó decimoctavo y el madrileño Carlos Sainz, con problemas en su monoplaza, concluyó decimonoveno.

The Constructors' Championship is coming back to Brackley and Brixworth. F1 World Champions for a NINTH time ? pic.twitter.com/b74bmqY6Sc — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) November 8, 2026

Además de Mercedes, otra de las escuderías perjudicadas en la batalla de Interlagos fue, sin duda, Ferrari, que en mitad de cuitas personales y errores bajo la lluvia, apenas el monegasco Charles Leclerc pudo arañar la séptima plaza, mientras que el heptacampeón británico Lewis Hamilton se estancó en la novena.