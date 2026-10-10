Max Verstappen vuelve a 'adueñarse' de Singapur

EFE

l cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull) ganó este domingo el Gran Premio de Singapur, el decimoséptimo del Mundial de Fórmula Uno, en el circuito urbano de Marina Bay. En el que, al acabar tercero, el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) reforzó aún más el liderato; y ya roza un título que podría festejar dentro de dos semanas en Austin (EEUU).



Verstappen, de 29 años, elevó a 73 su propia tercera marca histórica de triunfos en la F1 al lograr, coincidiendo con su Gran Premio número 250 en la categoría reina, su primera victoria en la carrera nocturna de Singapur. La segunda (seguida) de la temporada, que logró por delante del monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y de Antonelli; que se proclamará campeón de forma matemática si gana dentro de dos domingos el Gran Premio de Estados Unidos y su compañero, el inglés George Russell, no mejora un noveno puesto en Austin (Texas).

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El astro neerlandés, que ya se había exhibido el domingo pasado en Sepang (Malasia), sede del aplazado Gran Premio de Baréin, completó, con un Red Bull mejorado, otro fin de semana de ensueño en el que también había ganado, desde la 'pole', el sábado, en la asimismo muy calurosa y más húmeda Marina Bay, la última de las seis pruebas sprint programadas este año.



'Mad Max' brilló en la noche singapurense. En una prueba en la que Russell -cuya penalización, por cambiar componentes de la unidad de potencia, se conocía desde principios de semana- acabó noveno y tras la cual el inglés se encuentra a 102 puntos de los 340 con los que encabeza el certamen Antonelli. Un piloto que, con 20 años, se convertirá en el más joven de todos los tiempos y en el tercer italiano de la historia -73 cursos después de que lo hiciese por última vez Alberto Ascari- en ganar el Mundial de Fórmula Uno.



Los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) acabaron decimocuarto y decimosexto, respectivamente, una carrera que los McLaren del inglés Lando Norris -último campeón del mundo- y el australiano Oscar Piastri concluyeron cuarto y quinto, respectivamente, por delante del otro Ferrari, el del séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton.

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El mexicano Sergio Pérez (Cadillac) se clasificó decimoséptimo; y el argentino Franco Colapinto (Alpine) abandonó a mitad de recorrido.



Verstappen ya había firmado un fin de semana impecable, anotándose la última de las seis pruebas cortas del año; horas antes de fimar la ‘pole’ para la carrera de este domingo. La única que quería ganar, realmente, según declaró nada más bajarse del coche tras ganar el sprint.

