Max Verstappen felicita a su ingeniero de carrera tras fichar por McLaren

Reuters

Max Verstappen animó a su ingeniero de carrera en Red Bull, Gianpiero Lambiase, a fichar por McLaren después de que el británico recibiera una oferta difícil de rechazar.

Lambiase cambiará de equipo cuando expire su contrato a fines de 2027 y se incorporará a McLaren como director de competición, según se anunció la semana pasada.

"Me contó qué tipo de oferta había recibido", declaró el cuatro veces campeón del mundo en Ámsterdam, en sus primeras declaraciones públicas sobre el anuncio. "Le dije: 'Serías tonto si no lo hicieras'".

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"Ya lo hemos conseguido todo juntos. Y ahora le llega una oferta tan buena, pensando también en su familia y en la seguridad que le daría. Me pidió una especie de permiso y le dije que tenía que hacerlo sin duda alguna. Realmente quería oírme decir eso".

Lambiase será el último de una serie de altos cargos que han abandonado el otrora dominante Red Bull, tras el despido el año pasado del exdirector Christian Horner.

El futuro de Verstappen en el equipo sigue siendo incierto, ya que el piloto neerlandés tiene contrato hasta 2028, pero no está contento con los cambios en el reglamento de la nueva era de motores.

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Red Bull anunció el jueves cambios en su equipo de dirección técnica, con Ben Waterhouse asumiendo un papel ampliado como ingeniero jefe de rendimiento y diseño con efecto inmediato.

A partir del 1 de julio, Andrea Landi se incorporará procedente del equipo hermano Racing Bulls, donde era director técnico adjunto, como jefe de rendimiento.