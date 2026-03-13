Lewis Hamilton, más comprometido que nunca con la Fórmula 1

Reuters

Un motivado Lewis Hamilton dijo el jueves que está más comprometido que nunca con la Fórmula 1, atribuyendo la recuperación de su rendimiento a un cambio de actitud.

El heptacampeón mundial, de 41 años, estaba ofreciendo una imagen cada vez más atribulada y abatida mientras soportaba una campaña debut de pesadilla con Ferrari el año pasado, terminando una temporada sin subir al podio por primera vez en su carrera.

No obstante, el piloto más exitoso de la Fórmula 1, que puso fin a su sequía de podios en la segunda prueba de la temporada en China hace dos semanas, parece estar disfrutando de la nueva era de normas del deporte, pilotando tal y como lo hacía el novato hambriento que debutó con McLaren en 2007.

"Creo que es sólo un cambio de actitud, no dejar que todas las tonterías que me rodean y salen de la boca de la gente me impidan saber quién soy y de lo que soy capaz".

¿Cuánto ganará Lewis Hamilton con Ferrari en la F1?

"Estuve en Tokio entre esta carrera y la anterior. Corrí unos 100 kilómetros. Sé que ninguno de los pilotos contra los que compito ha entrenado tan duro como yo ni se ha entregado tanto como yo, sobre todo teniendo en cuenta mi edad (...) Me encanta eso, que sigo teniendo ese impulso para exigirme al máximo. El compromiso está ahí más que nunca".

Hamilton, que ha ganado 105 carreras y conquistó seis de sus siete títulos con su antiguo equipo, Mercedes, ocupa la cuarta posición en la clasificación, a un punto de su compañero de equipo Charles Leclerc.

El monegasco ha sido el principal rival de Hamilton en las dos primeras carreras, con Mercedes de nuevo dominante y Ferrari en un destacado segundo puesto. Ambos protagonizaron una reñida pero entretenida batalla rueda a rueda por el podio en China.

Comparó las carreras de esta temporada, con los pilotos adelantándose y volviéndose a adelantar unos a otros, con el karting, y las describió como la "mejor forma de competir". En este sentido, indicó que "así es como deben ser las carreras (...) no debería ser que se hace un movimiento y ya está".