Lewis Hamilton llora a Roscoe antes del Día de Muertos en México

Lewis Hamilton habló el jueves sobre la reciente pérdida de su querida mascota bulldog Roscoe, revelando cómo el dolor lo ha acercado a sus seguidores de todo el mundo, especialmente antes del Día de Muertos en México.

Los aficionados del Gran Premio de la Ciudad de México y los organizadores de la carrera han creado tributos en el Autódromo Hermanos Rodríguez, incluida una estatua de Roscoe en un altar para la celebración del 2 de noviembre.

Con cariño, para Roscoe. ❤️ 🐶 El recuerdo del mejor amigo de Lewis Hamilton está presente en el #MexicoGP. 🇲🇽#Formula1 #F1 pic.twitter.com/kNdAcbSFOF — Mexico Grand Prix 🇲🇽 (@mexicogp) October 23, 2025

"Sentí que me conectaba mucho más con la gente durante este período de duelo. Los fans han enviado pinturas y dibujos de Roscoe, aunque mi casa está muy tranquila ahora", dijo el siete veces campeón del mundo.

Cuando le contaron la leyenda mexicana de que los perros ayudan a las almas a cruzar el río hacia el más allá, el piloto de Ferrari sonrió.

Hamilton espera que Ferrari pueda recuperar la magia en México

Hamilton espera que Ferrari pueda repetir el triunfo del año pasado en el Gran Premio de la Ciudad de México este fin de semana, pero su compañero de equipo Charles Leclerc se mostró más pesimista el jueves, diciendo que una victoria parece fuera de su alcance sin que "sucedan cosas extrañas".

El español Carlos Sainz, que ahora conduce para Williams, consiguió la última victoria de Ferrari hace 12 meses en México, y ahora el equipo lleva una racha de 23 carreras sin ganar.

"Creo que fuimos muy fuertes aquí el año pasado, así que espero que podamos aprovechar lo aprendido el año pasado y aplicarlo este fin de semana", dijo Hamilton, quien aún no ha subido al podio desde que se unió al equipo italiano en enero.

El siete veces campeón del mundo se enfrenta al desafío adicional de perderse la primera sesión de prácticas, mientras que el corredor de resistencia, el italiano Antonio Fuoco, tomará su asiento para ganar experiencia en la Fórmula Uno.