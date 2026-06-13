Lewis Hamilton dio un golpe de autoridad en el Gran Premio de Barcelona

EFE

El siete veces campeón del mundo inglés Lewis Hamilton ganó este domingo el Gran Premio de Barcelona-Cataluña, el séptimo del Mundial de Fórmula Uno, en el circuito de Montmeló, donde elevó a 106 su propio récord histórico de victorias en la categoría reina, al lograr la primera desde que pilota para Ferrari, la séptima en la pista catalana.

Hamilton, de 41 años, volvió a brillar, recordando viejos tiempos. Casi dos años después de haber firmado su último triunfo, en el Gran Premio de Bélgica de 2024, disputado en Spa-Francorchamps, y 19 después del primero, el de Canadá, en Montreal, ganó de nuevo en Montmeló.

Donde deshizo a su favor el récord de victorias en Barcelona que le unía al otro séptuple campeón mundial, el alemán Michael Schumacher, al imponerse por delante de sus compatriotas George Russell (Mercedes) y Lando Norris (McLaren), segundo y tercero, respectivamente, este domingo.

El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del Mundial, abandonó, a falta de tres vueltas para meta, una carrera que el español Carlos Sainz (Williams) concluyó duodécimo y en la que su compatriota el doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso (Aston Martin) se tuvo que retirar, por un problema de batería y por cuarta vez este curso, a falta de quince vueltas para completar las 66 previstas.

El argentino Franco Colapinto (Alpine) acabó octavo, mientras que el otro hispanohablante, el mexicano Sergio Pérez (Cadillac) cruzó decimocuarto la meta -en la que el campeón serbio de tenis Novak Djokovic dio el banderazo de llegada-, logrando su mejor resultado de la temporada.

El cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull) acabó cuarto, un puesto por delante del australiano Oscar Piastri (McLaren), una carrera tras la cual Antonelli sigue liderando el Mundial con 156 puntos, pero ahora con 41 de ventaja sobre Sir Lewis y con 50 sobre Russell.

El espectacular y excéntrico campeón de Stevenage, que no pudo contener las lágrimas de emoción en el podio, se anotó el primer Gran Premio de Barcelona-Cataluña de la historia, al imponerse en Montmeló, sede durante los 35 años previos del Gran Premio de España, que, a partir del segundo fin de semana de septiembre -y como mínimo hasta 2035- tendrá lugar en Madrid.