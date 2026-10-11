Kimi Antonelli podría coronarse en el GP de México

Reuters

Kimi Antonelli ganó el domingo el Gran Premio de Estados Unidos con Mercedes, lo que le sitúa a un paso de convertirse en el campeón más joven de la historia de la Fórmula 1 el próximo fin de semana en México.

El italiano de 20 años hizo todo lo posible por poner el campeonato fuera del alcance de sus rivales en Texas, pero Lewis Hamilton, de Ferrari, y su compañero de equipo en Mercedes, George Russell, hicieron lo justo para retrasar lo inevitable al quedar cuarto y octavo, respectivamente.

KIMI ANTONELLI WINS THE UNITED STATES GRAND PRIX! ?✨



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Antonelli solo necesita ahora sumar dos puntos, un noveno puesto, en México para asegurarse el título.

Charles Leclerc, de Ferrari, terminó segundo, a 13,078 segundos, en la carrera del domingo en el Circuito de las Américas de Austin, mientras que Max Verstappen, de Red Bull, quedó tercero, ayudado por un coche de seguridad virtual en los últimos compases que frenó a un Hamilton que le pisaba los talones y que terminó un segundo más tarde.

La contundente victoria desde la largada, con una estrategia de una sola parada, fue la novena de Antonelli esta temporada, y ahora aventaja a Russell en 123 puntos y a Hamilton en 124, cuando quedan un máximo de 125 puntos por ganar, cifra que se reducirá a 100 tras la carrera de México.

"Era el resultado que necesitábamos y todo el equipo se lo merece muchísimo", dijo Antonelli. "Sé que estamos muy cerca. Intentamos terminar por todo lo alto y esperamos poder sentenciar el título muy pronto".

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El vigente campeón de McLaren, Lando Norris, terminó quinto, mientras que Isack Hadjar, de Red Bull, fue sexto, por delante de Oscar Piastri, de McLaren.

Liam Lawson fue noveno con Racing Bulls y Pierre Gasly se llevó el último punto para Alpine.

Antonelli realizó una salida fulgurante y llegó a tener una ventaja de 2,3 segundos al final de la primera vuelta, mientras que los dos pilotos de Ferrari se enzarzaron en una lucha por el segundo puesto con Verstappen, que había tenido una salida lenta.

Leclerc se adelantó, antes de que el Red Bull le volviera a pasar, y estuvo a punto de chocar con Hamilton tras un embotellamiento.

El coche de seguridad virtual se activó brevemente en la segunda vuelta para permitir a los comisarios retirar los restos del asfalto, y a Russell se le impuso una penalización de cinco segundos por obtener ventaja sobre Piastri en la primera vuelta, en la curva 13.

"Yo estaba por el interior, él adelantaba por el exterior, ese es su riesgo", dijo Russell por radio antes de la sanción.

Ollie Bearman, de Haas, también recibió una penalización de 10 segundos por provocar una colisión con Gasly y se retiró a mitad de carrera.