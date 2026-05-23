'Checo' Pérez recuperó la sonrisa tras un "increíble" sprint en Canadá

Redacción FOX Deportes

Tras una carrera sprint esperanzadora y una clasificación mucho más complicada, Sergio Pérez elogió el desempeño de todo el personal de Cadillac, sin embargo, lamentó su posición de salida (20°) para el Gran Premio de Canadá, el quinto de la temporada en Fórmula 1.

"La carrera sprint de esta mañana fue increíble; fue realmente una gran actuación del equipo. La estrategia fue estupenda, sobre todo la de usar las gomas blandas. Nos equivocamos en Miami, pero hoy demostramos que teníamos el neumático adecuado; tomamos decisiones buenas y nos defendimos bien", afirmó el piloto mexicano de 36 años, luego de la clasificación en el circuito de Gilles Villeneuve.

Reset tonight. Regroup tomorrow. pic.twitter.com/KaHE0gPhc5 — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) May 23, 2026

"Fue una lástima la penalización -de diez segundos, que lo bajó del decimocuarto al undécimo puesto-, pero aun así, fue una gran actuación y teníamos muchos coches detrás. Estoy muy contento con la carrera", comentó 'Checo', quien suma seis triunfos y 39 podios en su carrera.

"La calificación fue otra cosa, fue más complicada, porque una vez que todos cuadraron sus ritmos, se ve más claro dónde estamos. No aprovechamos al máximo la sesión y tuvimos un pequeño problema después de haber cambiado la configuración, así que fue difícil redondear una vuelta", explicó el tapatío, quien aún se acostumbra a su nuevo auto, luego de un año fuera de las pistas.

"La carrera de mañana será muy interesante; intentaremos aprovechar cualquier oportunidad que se nos ponga por delante", aseveró 'Checo', quien aún no suma puntos en esta temporada de la Fórmula 1.