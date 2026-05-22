'Checo' Pérez, aún lejos de los puntos en la carrera sprint de Montreal

EFE

El inglés George Russell (Mercedes) ganó este sábado la prueba sprint del Gran Premio de Canadá, el quinto del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal, donde el mexicano Sergio Pérez quedó lejos de los 10 primeros.

Russell ganó el tercero de los seis sprints previstos este año -el primero de toda la historia disputado en Canadá: a 23 vueltas para completar alrededor de 100 kilómetros- por delante de su compatriota Lando Norris (McLaren) -último campeón del mundo- y del otro Mercedes, el del italiano Andrea Kimi Antonelli, líder del Mundial.

Las carreras sprint otorgan puntos a los ocho pilotos más rápidos. Ocho unidades para el primer lugar, siete al segundo y así sucesivamente hasta llegar al octavo lugar, que adquiere uno.

It's Antonelli from Russell and Leclerc 📊



This is how the Drivers' Standings looks after the Canada Sprint... 👇 #F1Sprint #CanadianGP pic.twitter.com/TimF9I2Dfk — Formula 1 (@F1) May 23, 2026

El argentino Franco Colapinto (Alpine) acabó noveno; y el mexicano 'Checo' Pérez (Cadillac), decimocuarto, una prueba que el australiano Oscar Piastri (McLaren) concluyó cuarto, por delante de los dos Ferrari: el del monegasco Charles Leclerc y el del séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton, sexto en meta.

También entraron en los puntos el cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que mantuvo el séptimo puesto con el que afrontó la prueba corta; y el debutante británico-sueco Arvid Lindblad, octavo al final.

La calificación para la carrera de este domingo -prevista a 70 vueltas, para completar un recorrido de 305,2 kilómetros- arrancará más tarde.