'Checo' Pérez, dentro de los 20 primeros para el sprint de Montreal

EFE

Los Cadillac saldrán desde muy atrás para la carrera sprint de Montreal.

El inglés George Russell (Mercedes) saldrá primero en la prueba sprint del Gran Premio de Canadá, el quinto del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal, donde el español Carlos Sainz (Williams) arrancará 10° y su compatriota el doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso (Aston Martin), 16°.

Russell dominó la calificación para la prueba sprint ('sprint shootout') , en cuya tercera y decisiva ronda (SQ3) cubrió, con el preceptivo neumático de compuesto blando, los 4.361 metros de la pista de Montreal en un minuto, 12 segundos y 965 milésimas, 68 menos que su compañero, el italiano Andrea Kimi Antonelli, líder del Mundial, que arrancará segundo.

Los dos McLaren, el del inglés Lando Norris -tercero- y el del australiano Oscar Piastri, saldrán en la segunda fila, en una carrera que el argentino Franco Colapinto (Alpine) afrontará desde la 13° posición; y el mexicano Sergio Pérez (Cadillac) desde la 17°, pues fue eliminado desde la primera ronda de la clasificación, mientras, su compañero Valtteri Bottas lo hará desde la posición número 20.

Los dos Ferrari, el del séptuple campeón inglés Lewis Hamilton -quinto- y el del monegasco Charles Leclerc, afrontarán la carrera -a un tercio del recorrido de la prueba dominical, es decir 23 vueltas para alrededor de 100 kilómetros-, en la que puntuarán los primeros ocho, desde la tercera hilera.

El cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull) arranca noveno, al lado de Sainz, desde la quinta fila.