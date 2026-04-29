Cadillac busca dar su primer golpe en casa

Reuters

Cadillac, la nueva escudería de la Fórmula Uno, espera dar un paso adelante en su primera carrera en casa, que se disputará este fin de semana en Miami.

La escudería, respaldada por General Motors, llega al Hard Rock Stadium con "un paquete de mejoras bastante sustancial" de cara al fin de semana de sprint, que ahora será la cuarta prueba de la temporada tras la cancelación de las carreras de abril en Medio Oriente.

"Se distribuye por diferentes partes del auto, así que probablemente la zona principal sea el suelo, pero también hay cambios en los frenos delanteros y traseros, así como en el alerón delantero. Es una combinación de aerodinámica y un poco de reducción de peso. Es bastante considerable".

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"Seguiremos con gran interés el rendimiento de la mejora, porque hay muchísimas cosas que necesitamos verificar y que otros equipos ya estarán muy avanzados en su desarrollo".

Lowdon afirmó que el parón en las carreras permitió a Cadillac hacer cosas para las que, de otro modo, no habrían tenido tiempo, sin el estrés de un fin de semana de carrera.

El equipo, que cuenta con motores Ferrari, el respaldo de General Motors y a los experimentados Valtteri Bottas y Sergio Pérez al volante, ya ha superado algunas expectativas esta temporada y va por delante de Aston Martin en la clasificación, aunque todavía está muy lejos de sumar puntos.

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"Espero que podamos dar un paso más grande que otros equipos, porque, en teoría, deberíamos ser capaces de hacerlo desde donde empezamos. Así que ese es el objetivo. En las tres primeras carreras sentí que cada carrera iba siendo cada vez más fluida, con cada vez menos problemas".

Lowdon afirmó que los objetivos siguen siendo los mismos que antes: mejorar en todos los ámbitos y adquirir experiencia en un equipo que parte de cero, pero con grandes ambiciones. "El equipo aún tiene que crecer bastante, así que estamos buscando refuerzos", comentó, añadiendo que la mayor parte de la contratación se centrará ahora en Estados Unidos.

Cadillac ha presentado una nueva decoración con temática estadounidense para la carrera, una de las tres pruebas en casa del equipo junto con Austin y Las Vegas.

"Es fantástico sentir el apoyo, y tengo la sensación de que estamos aportando algo diferente a la Fórmula Uno", dijo Lowdon. "Parece que está calando entre los aficionados".