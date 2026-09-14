A partir de 2027, las carreras de F1 serán más cortas

Redacción FOX Deportes

La Comisión de la Fórmula 1 de la FIA, determinó formalmente reducir la distancia total de los Grandes Premios a partir de la temporada 2027.

La medida recortará la longitud estandarizada de las competencias de los habituales 305 kilómetros a aproximadamente 290 kilómetros. Esta decisión significa que la gran mayoría de las carreras del calendario sufrirán un recorte de entre dos y tres vueltas en su recorrido total.

WE ARE SO BAKU! ??



It's Race Week on the streets of Azerbaijan's capital ??#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/j0RtQKi2fK — Formula 1 (@F1) September 21, 2026

La razón principal detrás de este ajuste responde a las modificaciones técnicas que se aplicarán en los motores a partir de 2027. Al incrementarse el flujo y consumo de combustible para darle un mayor peso al motor de combustión interna, los autos habrían requerido tanques de mayor capacidad. Para evitar diseñar chasises más pesados y voluminosos, las autoridades prefirieron recortar la duración de las pruebas.

Adicionalmente, el organismo rector aprobó modificaciones en los límites de tiempo cuando ocurran interrupciones o banderas rojas durante un evento.

Se ha eliminado la regla fija que obligaba a concluir la actividad dentro de una ventana máxima de tres horas. A partir de 2027 se aplicarán horas límite específicas por evento, en busca de que los aficionados puedan disfrutar de la totalidad del espectáculo.

Save the date ?️



The 2027 FIA Formula One World Championship Calendar is here ?



The Portuguese Grand Prix and Turkish Grand Prix return to the calendar, while the number of Sprint events increases to 10!



22 countries. 24 Grands Prix. 10 Sprints. One World Championship ?#FIA… pic.twitter.com/n5HWJDCqF8 — FIA (@fia) September 16, 2026

La resolución incluye también otros aspectos técnicos para dar mayor libertad de desarrollo a las escuderías, como la eliminación de la homologación de las cajas de cambios.

Asimismo, la medida mantendrá excepciones históricas dentro del campeonato mundial como el Gran Premio de Mónaco, el cual continuará con su recorrido reducido tradicional. Toda esta normativa quedará formalizada tras la ratificación final del Consejo Mundial del Deporte Motor de la FIA.