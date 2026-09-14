Redacción FOX Deportes
A partir de 2027, las carreras de F1 serán más cortas
Las modificaciones técnicas de los motores, obligaron a la FIA a tomar la determinación
La Comisión de la Fórmula 1 de la FIA, determinó formalmente reducir la distancia total de los Grandes Premios a partir de la temporada 2027.
La medida recortará la longitud estandarizada de las competencias de los habituales 305 kilómetros a aproximadamente 290 kilómetros. Esta decisión significa que la gran mayoría de las carreras del calendario sufrirán un recorte de entre dos y tres vueltas en su recorrido total.
La razón principal detrás de este ajuste responde a las modificaciones técnicas que se aplicarán en los motores a partir de 2027. Al incrementarse el flujo y consumo de combustible para darle un mayor peso al motor de combustión interna, los autos habrían requerido tanques de mayor capacidad. Para evitar diseñar chasises más pesados y voluminosos, las autoridades prefirieron recortar la duración de las pruebas.
Adicionalmente, el organismo rector aprobó modificaciones en los límites de tiempo cuando ocurran interrupciones o banderas rojas durante un evento.
Se ha eliminado la regla fija que obligaba a concluir la actividad dentro de una ventana máxima de tres horas. A partir de 2027 se aplicarán horas límite específicas por evento, en busca de que los aficionados puedan disfrutar de la totalidad del espectáculo.
La resolución incluye también otros aspectos técnicos para dar mayor libertad de desarrollo a las escuderías, como la eliminación de la homologación de las cajas de cambios.
Asimismo, la medida mantendrá excepciones históricas dentro del campeonato mundial como el Gran Premio de Mónaco, el cual continuará con su recorrido reducido tradicional. Toda esta normativa quedará formalizada tras la ratificación final del Consejo Mundial del Deporte Motor de la FIA.
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