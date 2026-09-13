Max Verstappen estuvo cerca del retiro hace unos meses

Héctor Cantú

El piloto neerlandés de Fórmula 1, Max Verstappen, estuvo muy cerca del retiro hace unos meses atrás.

El tetracampeón del mundo del máximo circuito del automovilismo confesó que antes de que Red Bull le presentara una oferta de renovación, consideró seriamente el dar por terminada su brillante carrera.

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“Estuve muy cerca de dejar la Fórmula 1 que de fichar por otra escudería. Consideré seriamente el retirarme, pero a final de cuentas me encanta competir”, detalló para el rotativo Bild.

En la entrevista, el propio Vestappen confirmó que ya no tiene nada que mostrar en la Fórmula 1, luego de haberse convertido en campeón en cuatro temporadas.

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“Las críticas no me molestan para nada. Soy tetracampeón del mundo y tras mi primer título ya había conseguido todo lo que quería”, agregó el neerlandés.

Verstappen terminó en segundo lugar en el GP de España por detrás del italiano Antonelli, quien se mantiene como líder en la temporada.