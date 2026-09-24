'Checo' Pérez lamentó que nada saliera bien con su Cadillac en la clasificación

EFE

El mexicano Sergio Pérez (Cadillac), que quedó eliminado, con el vigésimo tiempo, en la primera ronda (Q1) de la calificación para el Gran Premio de Azerbaiyán, el decimoquinto del Mundial de Fórmula Uno, declaró, en el circuito urbano de Baku que esperaban "más".

"Hoy esperábamos más", manifestó 'Checo', nacido hace 36 años en Guadalajara (Jalisco) y con seis victorias en la Fórmula Uno, dos de ellas en la pista urbana de la capital azerbaiyana, donde, gracias a la penalización del doble campeón mundial español Fernando Alonso (Aston Martin) -que sale, por ese motivo, último- largará decimonoveno este sábado.

"Necesitábamos que todo nos saliera como queríamos, sobre todo con los rebufos, que aquí puede ser realmente potente, igual de unas seis décimas. Pero el rebufo no nos salió como habíamos planeado (su compañero, el finlandés) Valtteri (Bottas); simplemente no funcionó", explicó piloto tapatío, con 39 podios en la F1, de ellos cinco en la que se puede considerar su 'pista talismán', en la que, además de ganar en 2021 y 2023, fue segundo en 2022 y dos veces tercero: en 2018 y en 2016, cuando Baku debutó en el calendario; en esa ocasión como Gran Premio de Europa.

"Al final me quedé solo y en mi último intento tuve un problema con alguna pieza que se soltó y tuve que abortar", apuntó.

"Nada salió a nuestro favor y realmente necesitábamos que todo fuese perfecto para tener alguna posibilidad de entrar en la Q2. Mañana puede pasar cualquier cosa, pero creo que podemos hacer un buen trabajo", manifestó 'Checo' este viernes en Baku.