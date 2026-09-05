Nuevo error lleva a Sergio Pérez a terminar en el puesto 18 en el GP de Italia

EFE

El mexicano Sergio Pérez (Cadillac), que acabó decimoctavo este domingo el Gran Premio de Italia, el decimotercero del Mundial de Fórmula Uno, declaró en el circuito de Monza que "fue una carrera difícil" para ellos, porque perdía "mucho tiempo en las rectas".



"Fue una carrera difícil para nosotros. Perdíamos mucho tiempo en las rectas, lo que hacía realmente difícil luchar con los coches que nos rodeaban" manifestó 'Checo', nacido hace 36 años en Guadalajara (Jalisco), que cuenta un total de seis triunfos y 39 podios en la Fórmula Uno.

Definitivamente no fue un buen sábado para 'Checo' Pérez

"Nuestro ritmo en las curvas sí era más parecido al de los otros, así que era frustrante ver una diferencia tan grande en las rectas", apuntó.



"Deberíamos recibir nuevas partes que nos deberían ayudar en las rectas y con el próximo motor Ferrari", indicó el bravo piloto tapatío, que ha subido dos veces al podio en Monza: fue segundo en 2012, cuando pilotaba en Sauber; y repitió ese puesto hace tres años, a bordo de un Red Bull.

That completes our weekend in Monza. Onto Madrid we go. pic.twitter.com/TV617KkFjG — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) September 6, 2026

"El equipo se está esforzando al máximo para que todo esté en su sitio lo antes posible; así que ojalá que eso nos sitúe en una posición más fuerte con miras a las próximas carreras", añadió el mexicano, subcampeón del mundo hace tres años, cuando militaba en Red Bull, la citada escudería austriaca con la que ganó dos veces -en 2022 y 2023- el Mundial de constructores.