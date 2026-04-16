Héctor Cantú
Nottingham Forest pega en la ida y mantiene vivo el sueño de la final
El equipo rojo sacó ventaja de su localía y sueña con la final
El Nottingham Forest ha dado un paso hacia la final de la Europa League luego de superar por la mínima diferencia al Aston Villa.
El partido ha resultado muy cerrado, tal y como se pronosticaba. El Aston Villa fu el primero en intentar abrir el tanteador apenas a los 9 minutos con un disparo de larga distancia.
Emiliano Martínez that is INCREDIBLE 🧤— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) April 30, 2026
The Aston Villa goalkeeper denies Nottingham Forest with an instinctual save 🇦🇷 pic.twitter.com/Og6LESL7rM
Rogers lo volvió a intentar 10 minutos después, pero de nueva cuenta el arquero estuvo atento para impedirla caída de su arco.
La jugada más increíble del partido se dio durante a primera mitad, cuando Igor Jesus falló un disparo dentro del área que terminó siendo atajado de manera magistral por el arquero argentino Emiliano Martínez.
Nottingham Forest draw first blood in this all-English Europa League semifinal 💥— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) April 30, 2026
Chris Wood converts from the spot 🎯 pic.twitter.com/PT8YPlJkHC
A 20 minutos del final, una mano dentro del área sirvió como camino para que el Nottingham Forest encontrara el gol de la victoria desde los once pasos. Chris Wood ejecutó perfectamente la pena máxima acercó a los ‘Tricky Trees’a la final.
Con este resultado, le valdrá una victoria o un empate la siguiente semana para llegar al partido por el título.
