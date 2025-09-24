La Roma pateó 3 veces el penal del empate e igual perdió contra el Lille

Enrique Gómez

Ni pateando tres veces el penal del empate la Roma pudo evitar la derrota en la Europa League.

La ‘Loba’ cayó 1-0 contra el Lille, en lo que fue el peor partido en la era de Gian Piero Gaperini.

Partido penoso para el equipo italiano, pues además del mal juego que ofreció en el Estadio Olímpico, la triple falla de la pena máxima le dará la vuelta al mundo. Por lo menos, Matías Soulé le quitó el balón en el tercer intento a Artem Dovbyk para compartir con él la vergüenza desde el manchón.

Tres veces detuvo el penal Berke Özer, las primeras dos de forma antirreglamentaria (se adelantó al cobro de Dovbyk) y el equipo francés consiguió un tremendo resultado en la fase de liga de la Europa League, pues sumó de a tres en casa del que, para muchos, es uno de los equipos favoritos de este año.

3 PENALTIES SAVED BY BERKE ÖZER! 🤯🇹🇷 pic.twitter.com/KaZVqBh4XF — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) October 2, 2025

El único gol del partido lo marcó Hákon Arnar Haraldsson, tras una serie de errores del equipo capitalino en zona baja. El atacante islandés se hizo con el balón en el área y sin pensarlo sacó un disparo poderoso a primer poste para vencer al arquero Mile Svilar, que, ciertamente, fue fundamental para mantener ‘vivo’ un encuentro donde el conjunto local se vio rebasado en cuanto a llegadas al arco.

A los 82 minutos, la estadística dice que Soulé falló el penal del empate, sin embargo, Dovbyk lo erró en los dos primeros intentos, solo que la pena máxima se repitió por movimientos no permitidos.

Tras erras la ocasión más clara que da este deporte, estaba claro que no había forma en que este equipo pudiera rescatar un encuentro que ciertamente merecía perder y así, tras vencer 2-1 al Niza en su presentación, la Roma perdió terminó con las buenas sensaciones que había dado con Gasperini.