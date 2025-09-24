La Roma, efectiva (y muy elegante) en su debut en la Europa League

Enrique Gómez

Como cada año, la Roma es uno de los equipos favoritos para ganar la Europa League y por lo menos esta vez, ha iniciado con un gran triunfo en una de las salidas más desafiantes en su camino.

Victoria 2-1 de la ‘Loba’ de Gian Piero Gasperini en su estreno internacional de esta temporada, donde lució esa tercera camiseta que tanto le ha gustado a propios y extraños.

La víctima fue el Niza de Francia, que no pudo reponerse después de un combo de goles iniciando el segundo tiempo, pese a que encontró el descuento en el momento justo para encender el partido.

Así fueron los goles de este partido celebrado en el Allianz Riviera de Niza:

· 0-1 (46’): Tiro de esquina por la izquierda y cabezazo de Evan Ndicka a primer poste

· 0-2 (52’): Golazo de Gianluca Mancini, quien en el área prendió un centro por izquierda

· 1-2 (77’): Pena máxima bien ejecutada por Teremas Moffi, quien entró 15 minutos antes

Vinciamo la prima partita della stagione in Europa 🇪🇺



Decidono le reti di Ndicka e Mancini nella ripresa 👌#NiceRoma #UEL pic.twitter.com/Odb1x8eoSZ — AS Roma (@OfficialASRoma) September 24, 2025

Así inicia la participación de la Roma en la fase de liga de la Europa League, donde más adelante enfrentará al Viktoria Plzen, al Rangers, al Madtjylland, al Celtic, al Celtic, al Stuttgart y al Panathinaikos. Trazado especialmente desafiante el que le tocó al equipo italiano, pero igualmente es uno de los favoritos para avanzar de forma directa a los octavos de final en este torneo que jamás ha ganado.

Así ha iniciado la era de Gasperini, exentrenador del Atalanta, en la Roma:

· Victoria 1-0, Bologna

· Victoria 1-0, Pisa

· Derrota 1-0, Torino

· Victoria 1-0, Lazio

· Victoria 2-1, Nice

Con cuatro victorias (todas por la mínima) en cinco partidos, estamos ante un equipo efectivo, salvo por ese traspiés en casa ante el Torino.

El siguiente partido de ‘La Loba’ es ante el Hellas Verona y será en el Estadio Olímpico donde el equipo buscará seguir a la caza de los primeros lugares de la Serie A, donde al momento reina el Napoli con 12 puntos, le sigue la Juventus con 10 y a continuación, el Milan y la Roma con nueve unidades.