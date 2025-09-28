Roma venció a Verona y se subió al segundo lugar de la Serie A

Redacción FOX Deportes

Artem Dovbyk aprovechó este domingo su segunda titularidad de la temporada y marcó el primer gol de la victoria de la Roma ante Hellas Verona, certificada en los minutos finales por el argentino Matías Soulé para lanzar al combiando 'Giallorosso' a la parte alta de la tabla.

⏱ | A win in front of our fans, our fourth in five games ✌️#ASRoma #RomaVerona pic.twitter.com/l4mlGvn9Zl — AS Roma English (@ASRomaEN) September 28, 2025

Son ya 5 victorias en 6 partidos para el Roma. En Serie A, 4 ganados de 5 disputados, lo que coloca a la 'Loba' en una meritoria segunda plaza virtual, a la espera de que finalice la jornada.

Dovbyk demostró rápido que puede ser un jugador titular para Gian Piero Gasperini. Hizo lo que el equipo necesita que haga. Peleó con la defensa, ganó la posición en el corazón del área y remató con precisión el centro de Zeki Celik para abrir el marcador en el Olímpico.

Matías Soulè sumó su segundo gol en la temporada, en la que también asistió para ganar el derbi ante Lazio. Titular en todos los partidos pegado a la banda derecha, a pierna cambiada, volvió a demostrar el motivo porque Gasperini confía en él. Cazó un balón suelto en el área para poner paz a falta de 10 minutos.

Roma solventó otra prueba y está en la cabeza de carrera. Verona, al igual que la jornada pasada ante Juventus, volvió a demostrar empaque, aunque se queda cerca de los puestos de descenso sin conocer la victoria, con tres empates y dos derrotas.