La Juventus se deja puntos en casa ante un Rennes de mucho espíritu

Héctor Cantú

La Juventus de Turin no pudo mantener su paso perfecto en la Europa League luego de empatar ante el Rennes de la Ligue 1 por 2-2.

La Vecchia Signora, que debutó en el torneo derrotando al Celta de Vigo, se puso arriba en el tanteador a los cinco minutos de iniciado el encuentro con el tanto de Zeki Celik.

Sin embargo, 10 minutos después el Rennes viviría su despertar en el encuentro con el tanto de Mousa Al-Tamari.

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Pas de gagnant ce soir au terme d'une bataille de tous les instants. Poussés par la ferveur du parcage, les Bretons auront montré un visage particulièrement positif face aux Bianconeri.#JuveSRFC 2-2 pic.twitter.com/ix1xD52hGK — Stade Rennais F.C. (@staderennais) October 22, 2026

Antes de terminar el primer tiempo, un penal le dio la ventaja al cuadro galo desde el manchón de penal por conducto de Boulaye Dia.

Para la segunda mitad, el equipo comandado desde el banquillo por Luciano Spalletti, salió determinado a llevarse los tres puntos en juego.

Nick Woltemade marcó desde el manchón penal y usando el empate como envión anímico, La ‘Juve’ salió en la búsqueda del gol de la diferencia.

Nick Woltemade is now 3/3 for Juventus in the #UEL as he makes no mistake from the penalty spot ? Watch #UEL on @paramountplus ? https://t.co/Bcrovhb2Kk — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) October 22, 2026

A tres minutos del final reglamentario apareció el gol en los pies de Jhon Lucumi, sin embargo, tras ser revisado en el videoarbitraje, la anotación fue anulada por fuera de lugar.

Este resultado deja al cuadro italiano en la cuarta posición, mientras que el empate mantiene el invicto del Rennes que ocupa la posición decimotercera.