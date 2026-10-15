Voltereta inolvidable de la Juventus en territorio español

Héctor Cantú

La Juventus volvió a demostrar su poderío en la Europa League después de protagonizar una remontada en Balaídos y conseguir una nueva victoria en territorio español.

La ‘Vecchia Signora’ tuvo que remar contra corriente para recuperarse de una desventaja y sumar tres puntos más en la segunda jornada del torneo.

Para el Celta de Vigo, el resultado dejó un sabor amargo, pues no consiguió mantener la ventaja y terminó pagando caro dos desatenciones defensivas.

El primer gol llegó al minuto 17, después de una jugada colectiva que culminó Hugo Álvarez. El futbolista español definió con precisión frente al arco, pese al intento del guardameta por reducirle el ángulo de disparo.

La Juventus tuvo que reorganizarse para equilibrar las acciones y comenzar a generar peligro sobre la portería rival.

En la segunda mitad, el conjunto italiano intensificó su presión ofensiva y generó cuatro aproximaciones claras antes de conseguir el empate.

Al minuto 57, una indecisión de Marcos Alonso terminó por facilitar la igualdad. El defensor no consiguió controlar ni despejar el balón y terminó dejándolo a merced de Nick Woltemade, quien aprovechó la oportunidad para enviarlo al fondo de las redes.

Nico González tuvo una oportunidad para completar la remontada, pero su disparo se marchó desviado después de recortar hacia el interior y superar a su marcador.

Las desatenciones defensivas volvieron a perjudicar al Celta. Marcos Alonso perdió la marca de Randal Kolo Muani, quien aprovechó el espacio para conectar un cabezazo y marcar el gol de la victoria.

Con este resultado, la Juventus se mantuvo en la primera posición de la Europa League, con dos victorias en sus primeros dos encuentros. Por su parte, el Celta de Vigo cayó al puesto 28 después de acumular dos derrotas consecutivas.