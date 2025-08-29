Entre Champions, Europa y Conference League, hay 5 mexicanos registrados

Enrique Gómez

Solo hay cinco mexicanos registrados en los grandes torneos internacionales de la UEFA, pero solo el FC Copenhague competirá en la Champions League. El resto se conformará con jugar la Europa o la Conference League.

El Fenerbahce, equipo donde jugará Edson Álvarez para esta temporada, está llamado a llegar lejos en la Europa League, sobre todo después de quedarse a un paso de llegar a la Champions League, fracaso que le costó el puesto a José Mourinho.

Un día después del sorteo de la fase de liga del gran torneo de campeones, llegó el momento para los siguientes certámenes europeos, pero ¿qué mexicanos compiten y contra quiénes juegan?

Edson Álvarez no será dirigido por José Mourinho ni jugará la Champions El Fenerbahçe anunció el despido de 'Mou' y conoció a sus 8 rivales de la Europa League

Champions League:

Rodrigo Huescas, FC Copenhague

· Vs. Barcelona, Dortmund, Villarreal Leverkusen, Tottenham, Napoli, Kairat y Qarabag

Europa League:

Edson Álvarez, Fenerbahce

· Vs. Aston Villa, Ferencaros, Nice y Stuttgart, Dinamo Zagreb, Viktoria Plzen, Steaua y Brann

Stephano Carrillo, Feyenoord

· Vs. Aston Villa, Celtic, Sturm Graz y Panathinaikos, Betis, Braga, Steaua y Stuttgart

Conference League:

Orbelín Pineda, AEK Atenas

· Fiorentina, Shamrock Rovers, NK Celje, Aberdeen, Craiova y Samsunspor

Mateo Chávez, AZ Alkmaar

· Slavia Bratislava, Crystal Palace, Jagiellonia Bialystok, FC Drita, AEK Larnaca y Shelbourne

¿Contra quién juegan Roma, Porto y Betis en la Europa League?

Vaya rivales de altísimo nivel los que le tocaron al FC Copenhague y aunque será difícil que pueda avanzar, vaya que Huescas y compañía podrán enfrentarse a algunos de los mejores equipos del mundo.

Ya en las otras competencias, el nuevo equipo de Edson Álvarez tendrá un partido muy atractivo ante Aston Villa, mientras que el AEK de Orbelín Pineda se medirá a la Fiorentina de Italia.

Al menos en esta fase de liga, no hay enfrentamientos entre clubes que cuenten con jugadores mexicanos, sin embargo, en los playoffs, el equipo ateniense donde juega el ‘Maguito’ se disputó el último pase hacia la Conference League contra el Anderlecht de César Huerta.

¿Hasta dónde llegarán los mexicanos en los torneos europeos? El que luce más fuerte en su categoría es el Fenerbahce, pero con la reciente salida de José Mourinho, hay muchas dudas.