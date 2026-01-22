El Porto se clasifica entre los mejores 8 de la Europa League

Héctor Cantú

El Porto ha conseguido el objetivo planteado de clasificarse a los octavos de final de la Europa League entre los 8 mejores clubes de la competición.

Los lusitanos no tuvieron complicaciones para sacar ventaja en casa ante el Ranges, equipo que llegó a este encuentro sin ninguna opción matemáticas de clasificarse a la ronda siguiente.

Los Ranges dieron la sorpresa al marcar el primer tanto del partido con un gol de vestidor. Djeidi Gassama fue el encargado de romper con la paridad en el campo visitante y poner en serios predicamentos al equipo de Francesco Farioli.

Estamos nos 𝗢𝗜𝗧𝗔𝗩𝗢𝗦 da @EuropaLeague 💪



⚽️ Rodrigo Mora, Francisco Moura e autogolo#UEL pic.twitter.com/ANugVW79ap — FC Porto (@FCPorto) January 29, 2026

Pero el Estadio do Dragao suele ser un inmueble con magia propia y con el poder de infundir sobre sus jugadores el ánimo necesario para sobreponerse a cualquier marcador adverso.

Rodrigo Mora fue el encargado de marcar el tanto del empate, el mismo que devolvió el alma a los locales y que los dotó de buenas sensaciones en la búsqueda de la remontada.

Entonces apareció Francisco Moura nueve minutos después para conseguir la voltereta que el Porto ya no dejaría escapar de las manos.

El tanto definitivo llegó cinco minutos después, con un Rangers totalmente enterrado desde lo moral. Un autogol de Emmanuel Fernández fue definitivo para poner cifras finales al encuentro.

Con este resultado, el Porto se clasifica a la ronda siguiente en la quinta posición, mientras que el Rangers quedó eliminado tras ocupar la posición 32 con tan solo cuatro puntos conseguidos en el torneo.