Italia presentó los estadios candidatos para la Eurocopa 2032

Redacción FOX Deportes

La Federación Italiana de Fútbol (FIGC) presentó ante la UEFA los expedientes de las ciudades y estadios que propone como sedes para la Eurocopa 2032, torneo que Italia organizará junto a Turquía. La candidatura contempla 14 estadios repartidos en 13 ciudades.

Trasmessi alla UEFA i dossier di 13 città e 14 stadi per #EURO2032

￼#Malagò: “Siamo soddisfatti, confermata la volontà di offrire città e impianti all’altezza di un grande evento internazionale”



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La FIGC entregó al organismo continental la documentación necesaria para continuar con el proceso de selección de las sedes italianas.

La UEFA analizará ahora si las propuestas cumplen con los requisitos establecidos, que abarcan once áreas, desde las condiciones de la infraestructura hasta aspectos operativos como los servicios para los aficionados, la accesibilidad y la sostenibilidad.

Después de este proceso, la Federación Italiana elegirá cinco sedes entre todas las candidatas.

? The UEFA #EURO2028 Innovation Programme is now open!



We’re calling on innovators to develop solutions that:

? Unlock the lasting value of the volunteer experience

? Connect communities to the tournament through digital engagement and physical experiences



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Entre las ciudades propuestas aparecen Bari, Bolonia, Cagliari, Florencia, Génova, Lecce, Milán, Nápoles, Palermo, Roma, Salerno, Turín y Verona.

“Estamos satisfechos con la cantidad y la calidad de los expedientes, lo que demuestra el compromiso y la participación con la que Italia ha respondido a este reto. Quisiera agradecer a la UEFA su fructífera colaboración y a todas las entidades públicas y privadas que han contribuido a este proceso de selección con profesionalidad, experiencia y visión”, afirmó el presidente de la FIGC, Giovanni Malagò.

“El trabajo realizado hasta el momento confirma nuestro deseo común de dotar a la EURO 2032 de ciudades y sedes dignas de un gran evento internacional”, concluyó.