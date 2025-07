España por fin jugará una final de Eurocopa

Karla Villegas Gama

España derrotó 1-0 a Alemania y consiguió su pase a la final de la Eurocopa por primera vez en la historia y se medirá a Inglaterra en el duelo por el título.

El inicio del encuentro fue tenso, con las ‘teutonas’ perfectamente ordenadas en cada línea, apretando la salida de las rivales.

La ‘Roja’ intentó abrir la fortaleza, pero le fue imposible; Alemania esperaba pacientemente para contragolpear.

A partir del minuto 15 el juego comenzó a destrabarse, con llegadas de ambas escuadras y, aunque las de España fueron más claras, el gol no llegó.

Ann-Katrin Berger saves it for Germany! 🧤🇩🇪



Esther González can't score on her @GothamFC teammate pic.twitter.com/pWIjWm4EJj — FOX Soccer (@FOXSoccer) July 23, 2025

Alexia Putellas, Esther González, Aitana Bonmatí y Claudia Pina intentaron sorprender a Ann-Katrin Berger, pero la arquera mostró seguridad debajo de los tres palos.

En el complemento la ‘Roja’ salió con ímpetu, tocando el esférico de un lado a otro; sin embargo no pudieron abrir el marcador, en gran medida por las atajadas de Berger.

Ambos técnicos hicieron cambios a partir del 64’ con la esperanza de cambiar el rumbo del encuentro.

Fue hasta el 85’ que Klara Bühl tuvo la más clara del Alemania luego de cobrar una falta; el esférico se fue apenas desviado.

2 HUGE SAVES from Cata Coll and Spain to keep it level in stoppage time! 🧤🇪🇸 pic.twitter.com/dHspxXGdnK — FOX Soccer (@FOXSoccer) July 23, 2025

En el agregado, Cata Coll se convirtió en la heroína con un doble salvamento. Primero, la arquera consiguió controlar un disparo de Bühl, que a primera vista parecía inofensivo, pero rebotó en la defensa y estuvo a punto de clavarse en el ángulo; con el balón vivo, se reincorporó para rechazar el remate de Carlotta Wamser al 90+4’.

En los tiempos extra el tenor del encuentro no cambió, con una dominante España en todas las áreas y una Alemania que siguió apostando por los contragolpes.

Al 113’, apareció Bonmatí con un disparo raso al poste de Berger; la portera alemana titubeó y el esférico terminó en el fondo de las redes.

La ‘Roja’ mantuvo la compostura, atacando con la convicción de marcar el segundo y cuando estuvo a punto de conseguirlo, apareció Lea Schüller con un disparo de larga distancia al 118’ que Coll logró mandar a tiro de esquina con un espectacular lance.

No hubo tiempo para más y España derrotó por primera vez en la historia a Alemania.