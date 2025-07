Con una remontada de locura, Inglaterra llega a la final de la Eurocopa

Karla Villegas Gama

Inglaterra se impuso 2-1 a Italia y consiguió su boleto a la final de la Eurocopa, en la que se medirá a Alemania o España.

Las ‘Leonas’ arrancaron con arrebato, siempre hacia el frente y buscando el primer tanto; sin embargo, la defensa italiana estaba bien plantada.

La presión no cesó y aunque las inglesas eran superiores, las ‘Azzurre’ abrieron el marcador al minuto 33 con un disparo de Barbara Bonasea.

OH MY GOODNESS!! 😱



ITALY TAKES THE LEAD OVER ENGLAND in the UEFA Women's EURO 2025 semis! 🇮🇹



Barbara Bonansea with the goal 🤌 pic.twitter.com/o3yOq1idXV — FOX Soccer (@FOXSoccer) July 22, 2025

Inglaterra intentó empatar en repetidas ocasiones, tuvo incluso dos disparos que terminaron cimbrando los postes del arco rival.

Sarina Wiegman ajustó en el 85’, cuando todo parecía perdido, pero los cambios surtieron efecto prácticamente de inmediato.

Michelle Agyemang igualó al 90+6’, cuando quedaba un minuto en el tiempo de reposición. Con ello, la delantera del Arsenal forzó el alargue, tal y como sucedió en los cuartos de final ante Suecia.

ENGLAND DRAWS LEVEL IN STOPPAGE TIME! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



Michelle Agyemang with more heroics for the Lionesses! 👏 pic.twitter.com/oOR0FzrrHO — FOX Soccer (@FOXSoccer) July 22, 2025

El tenor del encuentro no cambió, Italia perdió a Cristiana Girelli por lesión y el equipo completo se vino abajo tanto física como anímicamente hablando.

Del otro lado parecía cuestión de tiempo para que las ‘Leonas’ consiguieran el tan ansiado gol que las llevara a la final, pero todo indicaba que el partido se decidiría desde los 11 pasos.

Al 119’, Beth Meas cayó dentro del área y la central no dudó en señalar penal, ante la protesta de las italianas; sin embargo, el VAR no la llamó para ver la jugada y Chloe Kelly se perfiló para cobrar.

Laura Giuliani consiguió rechazar el disparo, pero el rebote le quedó a Kelly y con un remate a quemarropa consiguió el anhelado 2-1.