España clasifica a semifinales de la Eurocopa por primera vez en 28 años

Karla Villegas Gama

España derrotó 2-0 a Suiza en los cuartos de final de la Eurocopa y consiguió su pase a las semifinales por primera vez desde 1997 y por primera ocasión desde que el torneo se juega con 16 selecciones.

La ‘Roja’ no lo tuvo fácil pues, aunque en el papel Suiza parecía un rival asequible, tuvieron que pasar 66 minutos para que pudieran abrir el marcador.

Eso sí, tuvieron ocasiones claras de gol, incluido un penal al 9’ que Mariona Caldentey mandó por fuera.

Mariona Caldentey can't convert the Penalty for Spain! 🚫🇪🇸 pic.twitter.com/dwAcMDvymO — FOX Soccer (@FOXSoccer) July 18, 2025

A pesar de que Montse Tomé mandó a todo su arsenal, incluidad Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, Clàudia Pina, Esther González y Caldentey, la defensa de la ‘Nati’ estuvo bien organizada.

Así, el primer tiempo le perteneció en posesión y llegadas a la ‘Roja’, pero la contundencia nunca llegó.

En el complemento, Tomé hizo ajustes al 62’ y la decisión dio frutos. La recién ingresada Athenea del Castillo logró derrumbar la muralla suiza con un disparo cruzado de derecha al 66’.

SPAIN TAKES THE LEAD! 🇪🇸



What a goal for Athenea del Castillo and the defending world champions! 👏 pic.twitter.com/Qck4iYr1Sq — FOX Soccer (@FOXSoccer) July 18, 2025

Cuatro minutos más tarde, Pina amplió la ventaja con la especialidad de la casa: un derechazo implacable desde fuera del área que se clavó en el ángulo.

Al 88’, con el partido resuelto, Putellas tuvo el 3-0 desde los 11 pasos, pero el cobro a media altura no significó peligro para Livia Peng, quien desvió el tiro sin complicaciones.

En el agregado, Noelle Maritz vio la tarjeta roja tras derribar a Salma Paralluelo cuando se quedaba sola frente al arco.

Sin tiempo para más, España se instaló en las semifinales, donde se enfrentará a Alemania o Francia.