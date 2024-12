¿Sorpresa? Aitana Bonmatí vuelve a ganar The Best

En los últimos años no ha habido una futbolista tan completa, ni tan laureada como Aitana Bonmatí, por ello no sorprende que haya ganado el premio The Best a la Mejor Jugadora por segundo año consecutivo.

La mediocampista del Barcelona se convirtió en la segunda futbolista en la historia que consigue dos veces el premio, detrás de su compañera de equipo y compatriota, Alexa Putellas (2021-2022).

En 2024, Bonmatí ganó su quinta Primera División, su quinta Copa de la Reina, su cuarta Supercopa de España y su tercera Champions League. Por si fuera poco, consiguió el título de la Nations League con la Selección Española.

Al premio The Best se suma el Ballon d’Or, el MVP de la Champions League y de la Nations League.

Con el Barcelona disputó 41 partidos y marcó 19 goles, mientras que con la ‘Roja’ sumó siete tantos y jugó 16 encuentros.