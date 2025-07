"Sin rencores", México buscará ganarle la final de la Copa Oro a Estados Unidos

EFE

Ya con la final asegurada entre México y Estados Unidos, el seleccionador del Tri, Javier Aguirre, que su equipo saldrá a vencer a Estados Unidos por la Copa Oro, pero la lucha será sólo en la cancha por 90 minutos y sin rencores.

"No tenemos animadversión hacia ningún rival; si está uno u otro, intentaremos ganar. Nos jugamos un título y no veo más allá de los 90 minutos; no voy a entrar en algo que no me compete", dijo el estratega en referencia a las tensiones entre ambos países por el acoso a migrantes en los Estados Unidos.

México derrotó por 1-0 a Honduras y se clasificó a la final ante los estadounidenses, lo cual celebró el 'Vasco' porque, según dijo, los triunfos han sido consecuencia de un buen futbol.

"En cada partido hemos mejorado algo. Hoy no tuvimos mucha claridad porque el rival presionó, pero mantuvimos la posesión; hicimos 3-4 disparos a puerta y llegamos a cuatro partidos con la portería en cero", observó.

México le dice adiós a Honduras y 'hello' a Estados Unidos El equipo mexicano superó las semifinales y va por el bicampeonato

Aguirre elogió a los hondureños que enfrentaron sin complejos a México hasta el último minuto y dio por hecho que si los centroamericanos mantienen el nivel mostrado este miércoles, se clasificarán a la Copa Mundial.

"Si juegan de esa manera, con esa actitud y esa valentía, no deben tener problemas para llegar al Mundial. Me gustaría verlos en el Mundial porque Honduras ha sido un rival que se nos complica, con jugadores en Europa, un buen técnico y una capacidad de lucha como la de nosotros", señaló.

Aunque trabaja para que la Selección Mexicana alcance su mejor momento de forma deportiva para el Mundial del 2026, Aguirre dejó claro que buscará ganar la final por el título de la Copa Oro el domingo.

"El título nos daría más fuerza. El domingo necesitamos estar acertados en el ataque y defender con la pelota", concluyó.