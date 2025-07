México le dice adiós a Honduras y 'hello' a Estados Unidos

La Selección Mexicana hizo válidos los pronósticos y avanzó a la final de la Copa Oro en su edición 2025 tras derrotar por 2-0 a Honduras que no compitió, en ningún lapso del partido, con el equipo mexicano.

Después de un primer tiempo donde México tuvo la voz cantante en la parte ofensiva y Honduras buscó ensuciar el encuentro con el juego brusco y al límite del reglamento, el cuadro mexicano se encontró con el gol que tranquilizó las aguas.

A cinco minutos de haber iniciado el segundo tiempo, Raúl Jiménez se encontró con el gol que adelantó al equipo mexicano en el tanteador.

El gol sirvió como revancha para el delantero mexicano que se había perdido una opción clara en el duelo ante Canadá y otra más en este encuentro en la primera mitad.

These views of Raúl Jiménez's goal for Mexico 🇲🇽😍 pic.twitter.com/g14ZyXEvh5