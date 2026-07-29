¡La Copa Oro cambia su formato! Solo habrá dos grupos

Enrique Gómez

Para el 2027, la Copa Oro tendrá un formato diferente, uno más “atractivo”.

En la edición del próximo año, solo habrá dos grupos en la primera fase, cada uno con ocho selecciones y de los cuales solo las mejores cuatro avanzarán a la ronda de eliminación directa.

El torneo se disputará del 17 de junio al 11 de julio del 2027, mientras que el sorteo se llevará a cabo el 7 de abril, sin embargo, hay cambios notables en el formato:

· Dos grupos con 8 selecciones cada uno

· Habrá 4 subdivisiones basadas el Ranking FIFA

· Cada selección se medirá a 4 rivales de su grupo; no enfrentará a todos

· Cada equipo se medirá a un equipo de cada subdivision

· Las mejores 4 selecciones de cada grupo avanzarán a cuartos de final

Según el comunicado de la CONCACAF, “la Copa Oro seguirá contando con la participación de 16 selecciones, pero introducirá un nuevo formato de Fase de Grupos con dos grupos de ocho equipos, en lugar de cuatro grupos de cuatro. Con el nuevo formato, cada selección disputará cuatro partidos en la Fase de Grupos contra cuatro rivales diferentes, en lugar de los tres encuentros que disputaba en ediciones anteriores”.

?? The rumors are confirmed! Gold Cup will have a whole new format in 2027. @FabrizioRomano breaks it down! pic.twitter.com/ydD1ZwbBvK — Gold Cup (@GoldCup) November 5, 2026

¿Cómo funciona el nuevo formato de la Copa Oro?

Las 16 selecciones participantes se distribuirán en ocho bombos de dos equipos cada uno, de acuerdo con el Ranking de Selecciones Nacionales Masculinas de Concacaf. Durante el sorteo, una selección de cada bombo será sorteada a cada uno de los dos grupos.

Una vez definidos los dos grupos, las selecciones de cada grupo se organizarán en cuatro rangos de clasificación, y cada equipo se enfrentará a un rival de cada rango. Una matriz de enfrentamientos predeterminada establecerá los cruces específicos de la Fase de Grupos, garantizando que cada selección se enfrente a una combinación equilibrada de rivales de diferentes posiciones en el ranking.

Las ocho selecciones de cada grupo competirán en una misma tabla de posiciones, y las cuatro mejores avanzarán a la Fase de Eliminación Directa.

Ya a partir de la ronda de eliminación directa, que iniciará desde los cuartos de final (que iniciarán el 3 de julio) todo será habitual: eliminatorias a un solo partido con llaves establecidas previamente.

Arabia Saudita es la selección invitada de esta edición, mientras que las otras 15 obtendrán su pase mediante la Liga de Naciones, que este mes vivirá sus cuartos de final.

La CONCACAF no especificó si el torneo se jugará en Estados Unidos o contemplará algunos partidos en México como se especulaba, tan solo comunicó el cambio en el formato de competencia, esperando tener partidos más interesantes desde la primera instancia.