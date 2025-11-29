Danilo, primer jugador que gana 2 Champions y 2 Libertadores

EFE

El futbolista brasileño Danilo se convirtió, con gol incluido, en el primer jugador que gana dos veces la Champions League y la Copa Libertadores, al haber alzado el título europeo con el Real Madrid en 2015 y 2016 y el título sudamericano con Santos en 2011 y ahora con Flamengo en 2025.

El exmadridista fue el autor del gol que dio la cuarta Copa Libertadores al Flamengo, al cabecear en el centro del área un córner en el segundo tiempo, cuando el equipo carioca más estaba insistiend y atacando para destrabar la final, disputada en el Estadio Monumental de Lima.

La participación de Danilo en el once titular de Flamengo para esta final era parcialmente una incógnita ante la recuperación de Léo Ortiz, la pareja habitual de Léo Pereira en el centro de la zaga del conjunto rojinegro, pero el técnico del Mengao, Filipe Luís, prefirió dar continuidad al exmadridista, que tenía la regularidad y el ritmo de competición de haber disputado los últimos encuentros.

Danilo consiguió su primera Libertadores con el Santos de Neymar en 2011, en una final donde el equipo paulista se impuso a doble partido por 2-1 al Peñarol uruguayo, y ahora lo hizo en 2025 con el Flamengo, club en el que el brasileño recaló este mismo tras concluir una larga etapa en la Juventus.

Como jugador del Real Madrid, Danilo levantó las Ligas de Campeones de 2016 y 2017, ganadas respectivamente al Atlético de Madrid, en penaltis, y a la Juventus.

El Flamengo es campeón de la Copa Libertadores y nuevo rival del Cruz Azul En una cerradísima final contra el Palmeiras, el 'Mengao' ganó su cuarto título

Así, Danilo ha inaugurado una lista hasta ahora inédita de jugadores bicampeones de Champions League y de Libertadores, ya que hasta ahora era parte de los jugadores que habían ganado al menos una vez los dos mayores torneos a nivel de clubes de Europa y Sudamérica, respectivamente.

Actualmente no hay ningún jugador en activo que esté cercano a igualar esta marca conseguida por Danilo, pues la gran mayoría ya están retirados o juegan en clubes que no tienen entre sus objetivos ganar los máximos títulos continentales de sus confederaciones.

En la lista de jugadores con al menos una Liga de Campeones y una Libertadores están los brasileños Roque Júnior, Dida, Rafinha, Ronaldinho, Ramires, David Luiz, Neymar, Cafú y Marcelo, así como los argentinos Juan Pablo Sorín, Walter Samuel, Carlos Tévez y Julián Álvarez.

Con el título obtenido este sábado por el Flamengo, ahora también forman parte de este grupo el centrocampista Jorginho, que ya había ganado la Liga de Campeones con el Chelsea en 2012.

De esta lista únicamente Cafú cuenta con dos Copas Libertadores ganadas con el Sao Paulo en 1992 y 1993, además de una Liga de Campeones obtenida con el Milan en 2007.

Asimismo, el portero Dida ganó la Libertadores con el Cruzeiro en 1997 y levantó dos Copas de Europa con el Milan en 2003 y 2007, la última de ellas con Cafú.

A su vez, Marcelo acumuló cinco Champions League con el Real Madrid y hace dos años, en la recta final de su carrera, ganó la Libertadores con el Fluminense en 2003, con 35 años.