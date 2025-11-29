20 años después, Ángel di María regresa a la Copa Libertadores

EFE

El argentino Ángel di María se recuperó de una lesión muscular y finalmente disputará el partido de este jueves entre Rosario Central y el ecuatoriano Independiente del Valle, encuentro que marcará su regreso a la Copa Libertadores a 20 años de su primera y única participación, también con la camiseta del 'Canalla'.



Según informaron a EFE fuentes del club rosarino, el futbolista de 38 años logró recuperarse a tiempo de una lesión en el aductor izquierdo y se prevé que sea de la partida en el encuentro de esta noche por el Grupo H de la Libertadores. Ángel di María entrenó por última vez con Argentina

El ex del Real Madrid y del París Saint-Germain francés, entre otros, disputará la máxima competición continental por primera vez desde su regreso a Rosario Central en 2025 y a 20 años de su debut en 2006, con tan solo 18 años y mientras daba sus primeros pasos en el club.



Di María, multicampeón en España, Francia y también en Portugal, con la camiseta del Benfica, buscará así sumar una estrella más a su palmarés, tras haber obtenido en 2025 el título de Campeón de Liga con Rosario Central.



El 'Fideo', máxima estrella del fútbol argentino y campeón mundial con la 'Albiceleste', disputó tan solo 29 minutos de fútbol en el último mes, pero aún así se mantiene como máximo goleador de su equipo en 2026, con cuatro anotaciones.



Esta noche, buscará ante el conjunto ecuatoriano volver a la senda del gol y comenzar con el pie derecho la aventura continental en busca de uno de los trofeos más importantes que le quedan por conseguir.

💛💙 ¡Ángel Di María va por un nuevo sueño: la CONMEBOL #Libertadores! pic.twitter.com/XIuHbfPCDW — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) April 9, 2026

El partido se jugará en el estadio 'Gigante de Arroyito' desde las 19.00 hora local (22.00 GMT), y contará con el arbitraje del colombiano Wilmar Roldán.



El 'Canalla' llega en un buen momento futbolístico y se ubica en la cuarta posición de la zona B del Torneo Apertura argentino, con 21 unidades tras disputarse doce jornadas.



Además de Di María, el equipo conducido por Jorge Almirón cuenta con buenas alternativas en ataque, incluyendo al centrodelantero Alejo Véliz y al extremo colombiano Jáminton Campaz.



En paralelo a choque entre argentinos y ecuatorianos, el venezolano Universidad Central recibirá en Caracas al paraguayo Libertad, en la apertura de un Grupo H que no tiene un claro favorito.