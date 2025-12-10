¡Viene de regreso! Cruz Azul atravesó medio mundo para perder ante Flamengo

Enrique Gómez

Con un gol de alta tecnología, el Cruz Azul se fue eliminado en su primer partido de la Copa Intercontinental. El equipo ‘celeste’ se ha quedado sin gloria en un semestre que prometía mucho.

Flamengo venció 2-1 a La Máquina en el Derbi de las Américas y avanzó a la Copa Chellenger, luego de que el reloj del árbitro determinara (literalmente) que el balón cruzó la línea para el segundo tanto.

Concluye el Derbi De Las Américas. pic.twitter.com/cPlhJaSqzL — CRUZ AZUL (@CruzAzul) December 10, 2025

El equipo mexicano se despide de la competencia en su primer juego. Sí, el Cruz Azul atravesó medio mudo para disputar en Rayyan, Catar, un encuentro de 90 minutos y nada más. Y es que, a diferencia de lo que pasaba en el Mundial de Clubes anual, en este torneo no hay partidos por el quinto o el tercer lugar. Simplemente, los equipos que pierden se regresan a casa.

Al menos, el equipo de Nicolás Larcamón tendrá vacaciones antes de iniciar el Clausura 2026 el 9 de enero, pues el fin de semana quedó eliminado de la Liga MX ante Tigres y ahora, ante el Flamengo.

EL RELOJ NO MIENTE. CUANDO TODO QUEMA, APARECE DE ARRASCAETA 🇺🇾👑🔥



🔗 Vive el Cruz Azul 🆚 Flamengo GRATIS en DAZN en territorios seleccionados: https://t.co/I1y2Dq5q5F#FIFAIntercontinentalCup 🏆 pic.twitter.com/ndqnMX0V0H — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) December 10, 2025

Así fueron los goles de este partido disputado en el Estadio Ahmad Bin Ali:

· 0-1 (15’): Horror defensivo de Gonzalio Piovi, quien dejó a Giorgian De Arrascate frente al gol

· 1-1 (44’): Golazo de Jorge Sánchez, quien prendió el balón de frente en los linderos del área

· 1-2 (71’): En el contrarremate De Arrascaeta mandó un balón bombeado por encima de todos

Anotaciones muy extrañas. Primero porque Piovi le pasó el balón al rival que estaba en el punto penal en lo que parecía una salida de rutina, después por la volea idílica del lateral derecho mexicano y por último, con ese reloj que tiene integrada la tecnología de la línea de gol y que le indicó al árbitro que el globo sin ángulo del jugador uruguayo cruzó la línea antes del despeje de Rotondi.

En su primera participación en torneos mundiales de FIFA desde 2014, Cruz Azul fue una decepción, aunque, siendo honestos, nunca fue favorito para superar al gigante brasileño en el Derbi de las Américas.