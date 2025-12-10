Cruz Azul listo para enfrentar a Flamengo con XI de lujo

Redacción FOX Deportes

Cruz Azul disputará el Derbi de las Américas contra Flamengo, este 10 de diciembre, luego de haber quedado eliminado en las semifinales de la Liga MX.

Será la primera ocasión que la ‘Máquina’ juegue en la Copa Intercontinental, aunque anteriormente, cuando tenía el formato de Mundial de Clubes, el club mexicano disputó la edición de 2014, en la que superó al Western Sydney Wanderers en cuartos de final y cayó contra Real Madrid en semifinales.

Ahora, Nicolás Larcamón buscará llevar al equipo hasta la final, en donde Paris Saint-Germain espera rival; pero antes de adelantarse tendrá que eliminar al campeón de CONMEBOL y, para ello, saldrá con la siguiente alineación

Portero: Andrés Gudiño

Defensas: Jorge Sánchez, Willer Ditta y Gonzalo Piovi.

Medios: Érik Lira, Jeremy Márquez, Carlos Rodríguez, Carlos Rotondi y José Paradela

Delanteros: Ignacio Rivero y Gabriel Fernández