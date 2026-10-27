Suspendida la jornada de Copa del Rey tras un accidente de trenes en España

Oscar Sandoval

España está de luto tras un accidente ferroviario ocurrido en los alrededores de Toledo, una tragedia que también ha tenido consecuencias en el futbol. La primera ronda de la Copa del Rey sufrió modificaciones después de que se anunciara el aplazamiento de los 24 encuentros programados para este miércoles.

OFICIAL | Suspensión de la jornada de hoy miércoles en la Copa de SM el Rey



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El futbol español se ha solidarizado con las víctimas y sus familiares después del accidente ocurrido durante la mañana en el trayecto entre Madrid y Sevilla. La competición quedó parcialmente suspendida como muestra de respeto ante la tragedia.

La Real Federación Española de Futbol (RFEF) confirmó la decisión mediante un comunicado publicado en su página oficial, en el que informó que “se decreta el aplazamiento de los 24 encuentros de la Copa de SM el Rey para este miércoles”, en señal de solidaridad con las personas afectadas.

La RFEF señaló que los partidos aplazados se disputarán entre el 29 de octubre y el 12 de noviembre, por lo que algunas eliminatorias coincidirán con la Fecha FIFA.