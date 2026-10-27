Primera sorpresa en la Copa del Rey, el Espanyol eliminado por un equipo de cuarta división

Héctor Cantú

La primera gran sorpresa de la Copa del Rey 2026/27 no tardó en llegar. El Espanyol quedó eliminado a manos del Sestao River, equipo de la cuarta división del futbol español.

Con un gol en la última jugada del encuentro, el conjunto vasco se impuso 4-3 y dejó fuera de la competición a los ‘Periquitos’, que militan en la máxima categoría del balompié ibérico.

Ni en el mejor guion del mejor director… ?????? ????? ???? #GoazenRiver https://t.co/wIdt1K7lTa — Sestao River Club (@SestaoRC) October 27, 2026

La derrota representó un duro golpe para el entrenador Manolo González, cuya continuidad estaría en duda después de este descalabro, que se suma a los malos resultados en La Liga, donde el Espanyol ocupa la posición 18.

Los ‘Periquitos’ no supieron aprovechar la ventaja que consiguieron en los primeros minutos del encuentro. Para el minuto 39, el Sestao River ya había remontado el marcador con anotaciones de Adri Carrión y Ugarte.

Cuando faltaba un minuto para que concluyera el tiempo reglamentario, Roberto Fernández apareció desde el manchón penal para igualar el marcador y enviar el partido a la prórroga.

? MANOLO GONZÁLEZ, HUNDIDO tras la ELIMINACIÓN del ESPANYOL: ❌ "Es una situación muy dura. Soy el responsable y me siento fatal". ? @evelascojr https://t.co/IJJ48ysNVg — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 27, 2026

En el tiempo extra, el conjunto catalán volvió a ponerse en ventaja gracias a un gol de Gabriel Moscardó. Sin embargo, la pesadilla estaba lejos de terminar.

Ander Laka consiguió el empate para el Sestao River y, en la última jugada del encuentro, Jon Rojo marcó el 4-3 definitivo que sentenció la eliminación del Espanyol.

Con este tropiezo, el conjunto barcelonés se despidió de la Copa del Rey, competición que conquistó por última vez hace 21 temporadas.